Кількість бойових зіткнень на фронті з півночі сягнула 81, із них 45 на сіверському й покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Загальна кількість атак російських окупантів на лінії фронту сягнула 81 від початку поточної доби, найбільша активність ворога спостерігається на сіверському й покровському напрямках, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 13:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Чотири атаки тривають на сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки. Від початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів... Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на покровському напрямку. 11 атак відбито, 14 – ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки", - йдеться у зведенні.

На харківському напрямку від початку доби відбито шість атак противника, ворог завдав авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. На куп'янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки. На лиманському напрямку наразі тривають два бойові зіткнення в районі Невського, загалом з півночі окупанти намагалися просунутися на цьому напрямку десять разів. На торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного і Північного, всього спроб покращити положення було зафіксовано чотири.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

Станом на 10:00 повідомлялося про 62 бойові зіткнення з початку доби, зокрема 17 на сіверському і 18 на покровському напрямках.