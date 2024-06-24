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10:45 24.06.2024

Одещина вранці була атакована двома російськими "Іскандерами", один збила ППО - Повітряне командування "Південь"

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Одещина вранці була атакована двома російськими "Іскандерами", один збила ППО - Повітряне командування "Південь"

Російські окупанти атакували Одеську область вранці в понеділок двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", ідеться в повідомленні Повітряного командування "Південь" у телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна з ракет не досягла своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОК "Південь", на світанку в понеділок російські окупанти завдавали авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб по території Херсонської області.

За минулу добу, 23 червня, у Миколаївській області знищено ворожий розвідувальний безпілотник ZALA, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці в понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одесі. Виникла пожежа, повідомлялося про трьох постраждалих.

Теги: #іскандер #одеська_область

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