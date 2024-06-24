Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни має бути спрощено - Верещук

Процедура отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни потребує спрощення, вважає віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Віцепрем'єр доручила Генштабу розробити алгоритм дій для командирів військових частин, щоб вони видавали такі довідки у двох примірниках. Адже спочатку така довідка необхідна для отримання статусу учасника бойових дій. А потім - для отримання власне статусу інвалідності внаслідок війни", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами наради з питань ветеранської політики.

У повідомленні наголошується, що отримати другий примірник довідки буває непросто, і це ускладнює підтвердження такого статусу, а також отримання пільг і соціальної допомоги.