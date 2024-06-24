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10:17 24.06.2024

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО раніше, ніж очікувалося, - ISW

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РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО раніше, ніж очікувалося, - ISW

Низка російських фінансових, економічних і військових показників дають змогу припустити, що РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО, хоча й не в найближчому майбутньому, але, ймовірно, раніше, ніж очікували аналітики, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 червня.

"Президент Польщі Анджей Дуда наголосив в інтерв'ю CNBC від 20 березня, що Путін активізує зусилля з переведення Росії на військову економіку з наміром мати змогу атакувати НАТО вже у 2026 або 2027 році, пославшись на незазначені дослідження Німеччини. Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив 9 лютого, що нові розвіддані свідчать про те, що Росія може спробувати атакувати країну НАТО протягом трьох-п'яти років, тобто раніше, порівняно з оцінкою НАТО у 2023 році. Терміни відновлення значної російської військової загрози великою мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати на військовий комплекс", - ідеться у звіті.

Також наголошується, що російські збройні сили продовжують проводити структурні реформи, щоб підтримати війну в Україні та водночас розширити звичайні можливості РФ у довгостроковій перспективі в рамках підготовки до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО. Водночас низка заходів зі зміцнення військового потенціалу РФ видаються підготовкою до потенційної війни з використанням звичайних озброєнь із НАТО, а не як частина війни проти України.

У ISW також зазначають, що кадрові перестановки в російському Міноборони можуть стати ще одним індикатором підготовки РФ до конфлікту в довгостроковій перспективі.

Аналітики також вказують на внутрішню фінансову підготовку в РФ до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО, а не тільки до затяжної війни в Україні. "Путін, імовірно, намагається створити умови для стабілізації довгострокового фінансового становища Росії за рахунок вищого рівня державних видатків... Росія, схоже, не стикається з неминучою фінансовою кризою, а збільшення військових витрат стало найзначнішою зміною в російській бюджетній політиці, тому зусилля щодо забезпечення фінансового майбутнього Росії, найімовірніше, спрямовані на створення довгострокових умов, а не на розв'язання нагальних фінансових проблем", - зазначено у звіті ISW.

Теги: #нато #звіт #isw

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