Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей
Унаслідок російських нічних обстрілів Степанівки Херсонської міської територіальної громади одна людина загинула, двоє людей дістали поранення, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік. Жінка 1966 р.н. ушпиталена з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Пораненому чоловіку 58 років необхідна медична допомога надана на місці", - написав Мрочко в телеграм-каналі.
Пізніше він уточнив інформацію, що за минулу добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Удари зафіксовано в Херсоні, Антонівці та Степанівці.
"Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу одна людина загинула, троє - дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу", - написав Мрочко.
За відомостями МВА, було пошкоджено 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки, газогін і будівлю КНП.