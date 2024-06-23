Події

15:06 23.06.2024

Словенія та Україна підпишуть угоду про безпеку 27 червня - президент

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Словенія та Україна підпишуть угоду про безпеку 27 червня - президент

Президент Республіки Словенія Наташа Пірц Мусар (Nataša Pirc Musar) відвідає Київ у четвер, 27 червня, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Україною, заявила вона телеканалу TV Slovenija.

"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - пояснила Пірц Мусар.

За її словами, ця угода подібна до тих, які раніше підписали з Україною інші країни, що допомагають їй.

"Фактично Україна захищає всю структуру міжнародного права", - наголосила Пірц Мусар на необхідності допомогти Україні.

У матеріалі з посиланням на словенське видання "Delo" зазначається, що угоду про безпеку розробили міністерства оборони й закордонних справ, і оскільки вона не є обов'язковим для виконання міжнародним договором, а лише виражає політичну волю підтримати Україну в довгостроковій перспективі, то уряду залишається лише взяти її до відома, що, як очікується, станеться наступного тижня.

Як повідомлялося, нещодавно уряд Словенії ухвалив рішення про надання Україні до EUR5 млн для подальшої гуманітарної допомоги, допомоги в розвитку та відновленні. Країна також направила Україні танки, іншу бронетехніку та зброю, а крім того, долучилася до ініціативи Чехії щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Президент України Володимир Зеленський 13 червня в межах візиту на саміт G7 в Італію підписав безпекові угоди з лідерами США та Японії, що збільшило їхню кількість до 17, і повідомив, що ще 10 угод готуються до підписання.

Зокрема, очікується, що таку угоду наступного тижня Україна також підпише з ЄС. 

Теги: #україна #безпека #словенія

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