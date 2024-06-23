Український Червоний Хрест удостоєний найвищої нагороди Японського Червоного Хреста за самовіддану роботу під час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.

"Найвищу нагороду Японського Червоного Хреста отримав Український Червоний Хрест за самовіддану працю волонтерів і співробітників під час повномасштабної війни в Україні", - повідомив український Червоний Хрест у Фейсбуці в неділю.

Нагороду вручили генеральному директору Українського Червоного Хреста Максиму Доценку під час зустрічі з президентом Японського Червоного Хреста Ацуші Сейке в Токіо.

Пізніше керівники Українського Червоного Хреста взяли участь у відкритій зустрічі, присвяченій гуманітарній ситуації в Україні, проблемам і викликам, з якими стикаються українці. Учасники заходу познайомилися з напрямками допомоги Українського Червоного Хреста в подоланні гуманітарної кризи в країні та довгостроковою перспективою підтримки України.

У відкритому семінарі взяли участь понад 200 осіб, зокрема, співробітники Японського Червоного Хреста, представники громадського сектору, уряду та державних агентств Японії.

"У найближчій перспективі ми готуємося до зими. Вона буде важкою. Сьогодні енергетична система України зазнає значних руйнувань через постійні ракетні атаки. Уже сьогодні українці страждають через відсутність електроенергії. Взимку навантаження на енергетичну систему збільшиться, адже населення, окрім електроенергії, необхідно буде забезпечити й теплом. А в довгостроковій перспективі наша робота буде зосереджена на психічній і фізичній реабілітації цивільного населення та ветеранів", - розповів Доценко на брифінгу.

За словами заступника генерального директора Українського Червоного Хреста Іллі Клецковського, головне завдання наразі - "не давати забути світові про війну в Україні, яка все ще триває, і допомогти якомога більшій кількості українців".