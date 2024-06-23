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12:08 23.06.2024

У Херсонській області за добу п'ятеро жителів дістали поранення через російські обстріли, є влучання в житлові будинки - ОВА

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У Херсонській області за добу п'ятеро жителів дістали поранення через російські обстріли, є влучання в житлові будинки - ОВА

У Херсонській області за минулу добу п'ятеро жителів дістали поранення через російські обстріли, є влучання в житлові будинки, підприємство, пошту та іншу інфраструктуру громад, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Дудчани, Михайлівка, Берислав, Качкарівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Веселе, Понятівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав, Придніпровське, Садове, Новомиколаївка та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 5 осіб дістали поранення".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в заклади культури, підприємство та пошту; пошкоджено господарські будівлі та автомобілі.

Теги: #херсонська_область

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