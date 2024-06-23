Помер диспетчер "Укренерго" від поранень унаслідок російської атаки

22 червня від поранень, отриманих під час масованої ворожої атаки, в лікарні помер диспетчер підстанції НЕК "Укренерго" в Запорізькій області Денис Новіков.

"Цього року йому виповнилося лише 38 років. Енергетичній галузі він віддав 20 років життя. Досвідчений фахівець, який пройшов шлях від слюсаря до диспетчера підстанції", - повідомило Міністерство енергетики України в неділю.

Новіков працював в "Укренерго" із серпня 2004 року - спочатку електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв, потім - диспетчером підстанції.