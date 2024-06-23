Події

10:28 23.06.2024

Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

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Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

Національна енергетична компанія "Укренерго" розширила час дії стабілізаційних відключень 23 червня, графік діятиме з 11:00 до 23:00, повідомила пресслужба ДТЕК у неділю вранці.

"Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою Укренерго графіки діятимуть з 11:00 та до 23:00", - йдеться у телеграм-каналі компанії.

Як повідомлялося, раніше в Укренерго заявляли, що 23 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень тільки ввечері, з 19:00 до 23:00.

Теги: #дтек #відключення

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