Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

Національна енергетична компанія "Укренерго" розширила час дії стабілізаційних відключень 23 червня, графік діятиме з 11:00 до 23:00, повідомила пресслужба ДТЕК у неділю вранці.

"Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою Укренерго графіки діятимуть з 11:00 та до 23:00", - йдеться у телеграм-каналі компанії.

Як повідомлялося, раніше в Укренерго заявляли, що 23 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень тільки ввечері, з 19:00 до 23:00.