ЄС і Китай планують консультації щодо підвищення ставок європейського ввізного мита на імпорт електромобілів

Китай і Європейський Союз планують почати консультації щодо запланованого підвищення ставок європейського ввізного мита на імпорт китайських електромобілів, відповідні наміри Пекіна і Брюсселя озвучило в суботу, 22 червня, міністерство торгівлі КНР, повідомляє DW.

Зазначається, що перед тим міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс досягли відповідних домовленостей під час відеоконференції.

Напередодні Піднебесна дорікала Євросоюзу за, на думку Пекіна, розпалювання торговельної війни, під чим розумілося зокрема підвищення ставок ввізного мита в ЄС на електромобілі з КНР.

Тим часом, як пише DW, віце-канцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек, який перебуває з візитом у Китаї, заявив під час візиту до Шанхаю, що ЄС готовий до діалогу з Китаєм щодо таких тарифів і що час для цього ще є до листопада.

Під час зустрічі з головою Державного комітету з розвитку та реформ Чженом Шаньцзе в Пекіні Габек також зазначив, що запровадження підвищених ставок ввізного мита з боку ЄС не є каральними заходами. "Швидше, метою такого кроку було уникнути недобросовісної конкуренції", - цитує німецького чиновника видання.