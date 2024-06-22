Російські війська чотири рази атакували Нікопольщину з артилерії, вдарили 20 дронами-камікадзе

Російські війська протягом дня чотири рази атакували населені пункти Нікопольського району зі ствольної артилерії, завдали ударів 20 дронами-камікадзе, повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"Сьогодні чотири обстріли зі ствольної артилерії і двадцять застосувань фпв-камікадзе. росіяни атакували Нікополь і населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад", - написав він у Телеграм-каналі в суботу ввечері.

За даними РВА, люди залишилися неушкодженими.

Повідомляється, що загалом понівечено три приватні будинки, господарську споруду, майно агрофірми, автомобіль. Обстеження територій триває.

Євтушенко повідомив, що з двадцяти фпв-камікадзе Силами оборони України знешкоджено вісімнадцять.