Події

16:08 22.06.2024

У Львівській області пройшла сильна гроза, на автошляхах повалено дерева, у Львові частково не працює електротранспорт

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У Львівській області пройшла сильна гроза, на автошляхах повалено дерева, у Львові частково не працює електротранспорт

П'ять маршрутів електротранспорту не працюють у Львові через сильну грозу, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Через грозу та шквальний вітер у Львові не курсують трамваї № 6 та 7, а також тролейбуси №22, 30 та 33. Тролейбус №32 частково змінив маршрут", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Водночас у патрульній поліції Львівської області повідомляють, що у Львові на вулиці Городоцькій, 282, впало дерево і перекрило рух на обох смугах.

Також у соцмережах користувачі публікують відео з поваленими деревами та обірваними електродротами. Зокрема, дерево впало на трасі Львів-Краковець.

На сьогодні синоптики оголосили у Львівській області штормове попередження через зливи та шквальні вітри до 25 метрів на секунду.

Теги: #львів #гроза

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