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16:03 22.06.2024

ЄС почав обговорення механізму надання Україні $50 млрд за рахунок доходів від російських активів - підсумки ECOFIN

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ЄС почав обговорення механізму надання Україні $50 млрд за рахунок доходів від російських активів - підсумки ECOFIN

Міністри фінансів країн ЄС на зустрічі ECOFIN у Брюсселі 21 червня взяли до відома необхідність введення в дію нещодавнього рішення G7 про виділення Україні з 2025 року приблизно $50 млрд за рахунок доходів на заморожені російські активи для того, щоб дозволити такі виплати до кінця року, ідеться в підсумках зустрічі на сайті Європейської Ради.

"Головуюча сторона доручила Комітету з економіки та фінансів (ECOFIN - ІФ-У) продовжити роботу над концепцією, очікуючи пропозицій від Комісії", - наголошується в повідомленні.

Заступник прем'єр-міністра і міністр фінансів Бельгії, яка головує в ЄС, Вінсент Ван Петегем (Vincent Van Peteghem) зазначив, що це була перша дискусія про те, як ЄС реалізовуватиме це важливе завдання.

"За нею послідує ще одне обговорення на рівні лідерів на Європейській Раді наступного тижня, і на основі цього першого керівництва швидко піде технічна робота. ЄС повністю відданий цьому процесу", - пояснив він.

Міністр економіки і фінансів Італії, яка головує в G7, Джанкарло Джорджетті (Giancarlo Giorgetti) висловив думку, що підсумки дискусій у Брюсселі можуть стати гарним підґрунтям для обговорення використання цих доходів у рамках окремої європейської квоти, керованої в координації з іншими країнами "Великої сімки" (G7).

"Пропозиція полягає в тому, що кредит надається на європейському рівні, а Україна платить за нього з цього прибутку, який щорічно виділяється Європейською комісією...", - сказав він журналістам за підсумками засідання ECOFIN.

За словами Джорджетті, обговорюється окрема квота ЄС, США, Японії, Канади та Великої Британії, водночас квота ЄС може становити 50-60%.

Як повідомлялося, у підсумковому комюніке Саміту країн "Великої сімки" (G7) 14 червня було заявлено, що країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків.

"З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії G7 запустить кредити для прискорення надзвичайних доходів (ERA) для України, щоб надати Україні додаткове фінансування на суму близько $50 млрд до кінця року", - йдеться в документі.

Зазначалося, що це фінансування обслуговуватиметься і погашатиметься майбутніми потоками надзвичайних доходів, які виникають унаслідок іммобілізації російських суверенних активів, що перебувають у ЄС та інших відповідних юрисдикціях.

"Для цього ми працюватимемо над отриманням дозволу в цих юрисдикціях на використання майбутніх потоків цих надзвичайних доходів для обслуговування і погашення кредитів. Ми підтверджуємо, що згідно з усіма застосовними законами і нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, допоки Росія не припинить своєї агресії і не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому прагненні надати цю підтримку Україні", - наголошувалося в комюніке.

Водночас прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) наступного дня заявила, що європейські країни не братимуть безпосередньої участі в позиці $50 млрд для України, з огляду на той факт, що всі ці активи заморожені в Європі.

"Уже оголошено про позику в $50 млрд, яку буде надано Сполученими Штатами, потім Канада, Велика Британія і, можливо, Японія, в межах її наявних конституційних обмежень, оголосили, що вони також хочуть узяти участь", - сказала вона на пресконференції за підсумками Саміту G7.

"Наразі європейські країни не беруть участі в цій позиці, враховуючи також той факт, що всі ці активи заморожені в Європі. Тому Європа вже робить свій внесок, визначаючи механізм гарантій для погашення цього кредиту, - додала прем'єр Італії.

Мелоні додала, що це питання має бути розглянуте Європейською Радою і технічно має бути врегульоване європейськими міністрами фінансів.

Теги: #росактиви #єс #ecofin

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