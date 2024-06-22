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12:41 22.06.2024

ЄС і Україна, як очікується, 26 червня підпишуть угоду з безпеки - ЗМІ

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ЄС і Україна, як очікується, 26 червня підпишуть угоду з безпеки - ЗМІ

Європейський Союз і Україна, як очікується, 26 червня підпишуть угоду з безпеки, повідомляє Deutsche Wellt з посиланням на слова високопоставленого чиновника ЄС.

На брифінгу в Брюсселі в п'ятницю чиновник повідомив, що сторони вже погодили текст договору - на це знадобилося кілька місяців. За словами чиновника, очікується, що документ 26 червня підпише президент України Володимир Зеленський. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Також очікується і те, що 24 червня глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі офіційно затвердять 14-й пакет санкцій щодо Росії за її агресію проти України.

Теги: #угода #єс #безпека_україни

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