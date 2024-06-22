У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня

У Казахстані затримано Алтая Жаканбаєва, підозрюваного в замаху на вбивство журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня.

Генеральна прокуратура Казахстану повідомила в телеграм-каналі: "21 червня ц.р. Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримано за підозрою у скоєнні цього злочину".

Також повідомляється, що для встановлення місцезнаходження другого підозрюваного Мейрама проводяться оперативно-розшукові заходи.

Генеральна прокуратура Казахстану зареєструвала кримінальну справу за фактом замаху на вбивство Садикова 18 червня в Києві, а також направила до компетентних органів України міжнародне слідче доручення щодо надання матеріалів кримінальної справи про причетність Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину.

Як повідомлялося, напередодні Національна поліція України повідомила про міжнародний розшук двох громадян Казахстану, яким заочно повідомлено про підозру в замаху на вбивство журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Київська прокуратура уточнила, що фігуранти перетнули кордон із Молдовою того самого дня, коли скоїли злочин.

У повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю зазначалося, що "двоє чоловіків віком 33 і 36 років ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця".

"Встановлено, що підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль. За постраждалим деякий час спостерігали, вивчаючи його маршрути", - зазначають у генпрокуратурі.

Згідно з повідомленням, 18 червня, у день скоєння злочину, один із підозрюваних підійшов до машини постраждалого, здійснив постріл, а його подільник спостерігав за ситуацією навколо будинку, після цього вони залишили місце злочину. Садикова було госпіталізовано.

Голосіївський районний суд Києва заочно обрав двом громадянам Казахстану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.