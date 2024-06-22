Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, є руйнування - голова ОВА

Російські війська вночі здійснили атаку по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, унаслідок чого там частково зруйновано кілька корпусів навчального закладу, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Неспокійною була ніч для Прикарпаття. Метою ворога стала цивільна інфраструктура. Є влучання, внаслідок якого частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів", - ідеться в її телеграм-каналі вранці в суботу.

Також вона повідомила, що є пошкодження в прилеглих будинках. Крім того, є пошкодження житлових будинків в одній із громад області!

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, наголосила Онищук.