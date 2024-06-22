Події

11:27 22.06.2024

Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, є руйнування - голова ОВА

1 хв читати

Російські війська вночі здійснили атаку по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, унаслідок чого там частково зруйновано кілька корпусів навчального закладу, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Неспокійною була ніч для Прикарпаття. Метою ворога стала цивільна інфраструктура. Є влучання, внаслідок якого частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів", - ідеться в її телеграм-каналі вранці в суботу.

Також вона повідомила, що є пошкодження в прилеглих будинках. Крім того, є пошкодження житлових будинків в одній із громад області!

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, наголосила Онищук.

Теги: #онищук #прикарпаття #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 22.06.2024
Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

11:12 20.06.2024
Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

20:53 19.06.2024
Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено рекреаційну інфраструктуру - Сили оборони півдня

Унаслідок ракетної атаки на Одещині пошкоджено рекреаційну інфраструктуру - Сили оборони півдня

20:22 19.06.2024
Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

18:03 10.06.2024
Мобільні медбригади Українського Червоного Хреста надають первинну медичну допомогу у віддалених місцях Прикарпаття

Мобільні медбригади Українського Червоного Хреста надають первинну медичну допомогу у віддалених місцях Прикарпаття

08:25 01.06.2024
Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті внаслідок ворожого удару

Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті внаслідок ворожого удару

08:21 01.06.2024
Ворог атакував об'єкт енергоінфраструктури Прикарпаття

Ворог атакував об'єкт енергоінфраструктури Прикарпаття

12:35 16.10.2023
СБУ знешкодила банду рекетирів, які тероризували жителів Прикарпаття

СБУ знешкодила банду рекетирів, які тероризували жителів Прикарпаття

17:11 07.07.2023
Сили ДСНС врятували 14 осіб із підтоплених територій на Прикарпатті

Сили ДСНС врятували 14 осіб із підтоплених територій на Прикарпатті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

ОСТАННЄ

У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня

Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення, з них 21 - на Покровському напрямку

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА