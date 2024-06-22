Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Одна людина загинула і четверо поранені в Пологівському та Запорізькому районах Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів за добу, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Один чоловік загинув унаслідок ворожих обстрілів Пологівського району. Четверо осіб поранені в Пологівському районі та Запорізькому районі", - йдеться в його телеграм-каналі.

Федоров також повідомив, що протягом доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

За його словами, ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району.

Також війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по П'ятихатках і Варварівці (Пологівський район), а 146 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того, 17 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине, а 214 артобстрілів завдано по території Оріхового, Гуляйполя, Малої Токмачки, Вербового, Новоандріївки, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Щербаків.

Тим часом надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.