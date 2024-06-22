Події

11:05 22.06.2024

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Одна людина загинула і четверо поранені в Пологівському та Запорізькому районах Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів за добу, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Один чоловік загинув унаслідок ворожих обстрілів Пологівського району. Четверо осіб поранені в Пологівському районі та Запорізькому районі", - йдеться в його телеграм-каналі.

Федоров також повідомив, що протягом доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

За його словами, ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району.

Також війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по П'ятихатках і Варварівці (Пологівський район), а 146 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того, 17 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине, а 214 артобстрілів завдано по території Оріхового, Гуляйполя, Малої Токмачки, Вербового, Новоандріївки, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Щербаків.

Тим часом надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Теги: #іван_федоров #запорізька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 22.06.2024
Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

11:34 22.06.2024
Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

11:22 22.06.2024
Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

10:30 22.06.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені - ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені - ОВА

10:19 22.06.2024
У Донецькій області за добу 5 людей загинули, ще 7 поранено - голова обладміністрації

У Донецькій області за добу 5 людей загинули, ще 7 поранено - голова обладміністрації

01:12 21.06.2024
Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

Окупанти за добу 5 разів обстріляли 4 громади Сумської області - ОВА

03:47 20.06.2024
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

03:37 18.06.2024
Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

00:09 18.06.2024
У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

08:02 17.06.2024
Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО

ОСТАННЄ

У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня

Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

Генштаб ЗСУ: Від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення, з них 21 - на Покровському напрямку

Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, є руйнування - голова ОВА

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕННЯ Е/Е В СУБОТУ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ З 16:00 ДО 24:00 ПОПРИ УДАРИ РФ ПО ЕНЕРГЕТИЦІ - МІНЕНЕРГО

Окупанти за добу втратили 1110 осіб - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА