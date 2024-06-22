У Донецькій області за добу 5 людей загинули, ще 7 поранено - голова обладміністрації

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донбасу, п'ятеро людей загинули, ще семеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

За його інформацією, у Селидовому 2 людини загинули і 3 поранені; у Торецьку 2 людини загинули і 1 поранений; у Дружбі 1 людина загинула і 1 поранений; у Північному 1 людина поранена; у Нью-Йорку 1 людина поранена.

У Покровському районі в Селидовому пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль. У Кураховому пошкоджено приватний будинок. У Прогресі Гродівської громади пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка та Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. Численних обстрілів зазнала Торецька громада: пошкоджено 13 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт; у Північному пошкоджено 3 будинки; у Нью-Йорку пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено в Сіверську.

"Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 260 осіб, зокрема 50 дітей", - написав Філашкін.