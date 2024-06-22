22 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 850 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 850 RUSSIAN AGRESSION

22 червня в Україні та у світі відзначають День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.

Ще сьогодні - День шоколадного еклера, Всесвітній день Фольксваген Жук, Всесвітній день смурфиків.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні

Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме цього дня 1941 року розпочалася нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу.

Україна зазнала найбільших втрат за роки війни. Порівняння проводиться не лише з тодішніми радянськими республіками, а й з усіма країнами-учасницями воєнних дій. Історики стверджують, що війна забрала життя 5 мільйонів українських військових, 5 мільйонів мирних жителів, а понад 2 мільйони стали примусовими заробітчанами в нацистській Німеччині. Мільйони людей втратили свої домівки, знищені були цілі міста і села.

У листопаді 2000 року третій Президент України Леонід Кучма видав Указ, у якому йшлося про запровадження національного пам'ятного дня на честь усіх загиблих у нищівній війні, яка розпочалася між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом 22 червня 1941 року і тривала 4 роки. Цього дня вшановують усіх полеглих унаслідок активних бойових дій на території нашої держави.

День шоколадного еклера

День шоколадного еклера відзначається щорічно 22 червня на честь одного з найулюбленіших і найпопулярніших тістечок у всьому світі.

Шоколадні еклери виготовляють із заварного тіста, наповненого вершковим заварним кремом і зануреного в шоколадну глазур.

Всесвітній день Фольксваген Жук

Всесвітній день Фольксваген Жук - щорічна подія, яка проводиться 22 червня і присвячена культовому Volkswagen Beetle, визнанню важливої ролі, яку зіграв цей автомобіль в історії та культурі автомобілебудування.

Всесвітній день смурфиків

25 червня 1928 року народився бельгійський карикатурист П'єр Кюлліфор, ще відомий як Пейо, творець маленьких синіх істот - смурфиків. Тому Всесвітній день смурфиків відзначають щорічно в суботу, найближчу до 25 червня.

Ще цього дня:

1910 - Відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, якою курсував дирижабль "Німеччина";

1915 - Австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 - У Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому самому вагоні, у якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія);

1941 - Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни;

1944 - Німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 - В ООН одночасно прийняли НДР і ФРН;

1984 - У Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд - 2 м 5 см.

Церковне свято

Святий Євсевій жив у IV столітті і був єпископом сирійського міста Самосати. Це були часи, коли в Церкві поширювалася єресь Арія, а Антіохійську кафедру очолив православний архієпископ Мелетій. Аріани хотіли його змістити, але акт про обрання зберігався в єпископа Євсевія, тому в нього вимагали віддати документ. Євсевій не віддавав, і тоді розгніваний імператор Констанцій, який також був аріаніном, заявив, що Євсевію відсічуть праву руку, якщо він ще раз відмовить. Єпископ не злякався, а простягнув обидві руки і сказав: "Відсікайте, але акта собору, в якому викривається злоба і беззаконня аріан, я не віддам". Тоді єпископа залишили в спокої, але коли до влади прийшов Юліан Відступник, то настали ще важчі часи.

Християни підпали також і під гоніння язичників. Євсевій, щоб приховати свій сан, переодягнувся в одяг воїна і пройшов через усю Сирію, Фінікію і Палестину. Там він проповідував, поставляв у порожні церкви священиків, дияконів, висвячував єпископів. Пізніше святителя все-таки засудили і відправили в ув'язнення у Фракію.

Після вигнання Євсевій повернувся в Самосати і продовжив опікуватися благоустроєм церкви. Загинув єпископ від руки аріанки, яка скинула на Євсевія черепицю з даху. Помираючи, святитель просив не карати вбивцю.

Іменини: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.