Події

22:49 21.06.2024

Зеленський призначив посла в Нідерландах за сумісництвом постпредом України при ОЗХО

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Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Нідерландах Олександра Карасевича постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за сумісництвом.

Відповідний указ №369/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Надзвичайного та Повноважного Посла України у Королівстві Нідерланди Олександра Олександровича Карасевича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.

Теги: #організація #україна #призначення #посол #хімзброя

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