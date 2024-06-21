Зеленський призначив посла в Нідерландах за сумісництвом постпредом України при ОЗХО

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Нідерландах Олександра Карасевича постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за сумісництвом.

Відповідний указ №369/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Надзвичайного та Повноважного Посла України у Королівстві Нідерланди Олександра Олександровича Карасевича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.