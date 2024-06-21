Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд українців, Україна вживе заходів у відповідь - посол

Ізраїль змінює політику в'їзних віз і запроваджує обмеження на в'їзд для громадян України, тому Україна буде змушена вдатися до заходів у відповідь, але, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем із цього питання, заявляє посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"З 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці посольства України в Ізраїлі у фейсбуці у п'ятницю.

За словами посла, у відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження віз для ізраїльтян, що позначиться, зокрема, на тисячах релігійних прочан, які щороку відвідують Україну.

"Україна та Ізраїль підтримують тісні зв'язки з моменту розроблення безвізової політики у 2010 році. Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками", - йдеться в повідомленні посольства.

Водночас Корнійчук наголосив, що "Україна, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем для обговорення і переговорів про ці зміни в політиці поїздок на благо обох країн".