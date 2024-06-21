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18:06 21.06.2024

Жовква: Найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, дуже активно працюємо із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею

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Жовква: Найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, дуже активно працюємо із Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею

Найближчим часом Україна запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією, також триває дуже активна в цьому плані робота з Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею, крім того, вже готові до підписання угоди з Естонією та Литвою, розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Я думаю, що вже найближчим часом розпочнемо переговори про гарантії безпеки з Ірландією, і матимемо також відповідну угоду", - розповів Жовква.

Говорячи про Ірландію, він зауважив, що "це дуже чудовий приклад, бо Ірландія одразу долучилася до декларації G7, і в середу була зустріч із делегацією ірландського МЗС на чолі із заступником генерального секретаря МЗС пані Гайленд. Ми обговорили потенційну готовність Ірландії розпочати переговори про гарантії безпеки".

"Знову ж таки - нейтральна країна (Ірландія - ІФ-У). Які вона може надати гарантії безпеки? Може. Тому що гарантії безпеки - це не лише про зброю. Це також про економіку, про санкції, це про те, щоб російські активи працювали, про те, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії тощо", - зазначив Жовква, додавши, що "Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і мати відповідні угоди з Україною".

Також, за словами Жовкви, "ми працюємо зараз дуже інтенсивно з Чехією, Люксембургом і Румунією. Сьогодні провели фінальний раунд з Польщею".

"Я (також - ІФ-У) можу вам назвати деякі з них (країн - ІФ-У), з якими ми вже перебуваємо на завершальній стадії переговорів або переговори щодо них закінчилися, і ми просто шукаємо можливість для підписання. Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", - сказав він.

Крім того, за його словами, буквально позавчора Україна провела черговий і фінальний раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки з Європейським Союзом.

"Це загальна угода з ЄС як з інституцією, що об'єднує 27 країн. Не маю права розкривати зміст угоди, але ви побачите, що вона також буде досить потужною і буде дуже швидко укладена (вже відомо, що це відбудеться 27 червня - ІФ-У). Нагадаю, що до вільнюської декларації G7, окрім країн "Групи семи", долучилися також президент Європейської ради та президент Європейської комісії", - сказав заступник глави Офісу президента.

Як повідомлялося, Україна вже підписала загалом 17 безпекових угод із державами-партнерами, серед яких сім підписано з усіма країнами "Великої сімки". Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку ще 10 нових угод у безпековій сфері з партнерами.

Теги: #переговори #жовква #g7

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