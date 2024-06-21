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16:11 21.06.2024

ЄС наступного тижня виділить Україні чергові EUR1,9 млрд у рамках Ukraine Facility - Домбровскіс

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ЄС наступного тижня виділить Україні чергові EUR1,9 млрд у рамках Ukraine Facility - Домбровскіс

Віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс зазначає, що наступного тижня Україні буде виділено EUR1,9 млрд у рамках Ukraine Facility.

Про це він повідомив у п'ятницю в Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань.

"Щодо Ukraine Facility: Україна отримає EUR1,9 млрд попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени", - сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Домбровскіс нагадав, що взяв участь у Конференції з відновлення України, яка відбулася минулого тижня в Берліні і в рамках якої було підписано "гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС" на суму EUR1,4 млрд євро. "Одразу після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною", - повідомив він.

Теги: #домбровскіс #єс

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