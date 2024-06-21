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14:23 21.06.2024

Кабмін виділив 1 млрд грн субвенції на закупівлю шкільних автобусів - Шмигаль

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Кабмін виділив 1 млрд грн субвенції на закупівлю шкільних автобусів - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання 1 млрд грн субвенції на закупівлю шкільних автобусів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів. Грошові кошти буде виділено у вигляді субвенції для регіонів. Безпека і якісна освіта наших дітей - це головна інвестиція, яку може робити держава", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Він нагадав, що торік Кабмін також виділив 1 млрд грн на цю програму закупівель, і за результатом було придбано 434 шкільні автобуси.

"І минулого, і цього року пріоритет надається українським виробникам. Отже, ми ще й підтримуємо українську економіку", - наголосив прем'єр.

Теги: #шмигаль #шкільні_автобуси

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