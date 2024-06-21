JYSK відкрив найбільший магазин на заході України

Міжнародна мережа JYSK 20 червня відкрила новий магазин у Тернополі у форматі XL у ТРЦ "Подоляни" (вул. Текстильна, 28год), повідомила пресслужба ритейлера.

"У червні заплановано відкриття 17 нових магазинів JYSK у 12 країнах Європи. Приємно, що "JYSK Україна" є частиною цієї експансії. Незважаючи на повітряні тривоги, ми відкрили два нові магазини цього місяця", - цитує пресслужба Country Director JYSK в Україні Євгена Іваницю.

Новий магазин став другим у Тернополі, його торговельна площа становить 1238 кв. м, складу - 410 кв. м, плюс окреме офісне приміщення 51 кв. м. Новий магазин у Тернополі побудований за концепцією 3.0, яка передбачає краще точкове освітлення, більш сучасне оформлення і комфортніше для покупця зональне розташування товарів.

У пресслужбі додали, що розширена площа дає змогу запропонувати покупцям ширший асортимент товарів. Зокрема, тут представлені деякі з товарів, які зазвичай доступні тільки в інтернеті.

Наразі в Україні працюють 97 магазинів та інтернет-магазин jysk.ua. До кінця 2024 року планується досягти позначки в 100 магазинів. Попередньо визначено міста-кандидати, де буде відкрито 100-й магазин - це буде або Калуш, або Кривий Ріг уже в серпні.

Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.