Події

12:14 21.06.2024

В Україні в суботу буде сухо, лише на заході пройдуть короткочасні дощі з градом і шквалами

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В Україні в суботу буде сухо, лише на заході пройдуть короткочасні дощі з градом і шквалами

У суботу, 22 червня, на більшій частині України буде сухо, лише в західних областях у другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, град і шквали 17-22 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, у східній, північно-східній частині та на Приазов'ї північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 32-34°.

У Києві в суботу без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 22 червня найвища температура вдень була 34° у 2019 р., найнижча вночі 6,3° у 1910 р.

У неділю, 23 червня, у західних і північних областях, удень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози, вітер переважно західний, 5-10 м/с, температура вночі 17-22°, удень 29-34°; у західних і північних областях уночі 15-20°, удень 23-28°.

У Києві 23 червня очікується місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Теги: #прогноз #погода

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