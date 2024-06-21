Підозрювані в замаху на журналіста Садикова двоє громадян Казахстану перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголошено в міжнародний розшук

Національна поліція України повідомляє про міжнародний розшук двох громадян Казахстану, яким заочно повідомлено про підозру в замаху на вбивство журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Київська прокуратура уточнює, що фігуранти перетнули кордон із Молдовою того самого дня, коли скоїли злочин.

"Виконавцям замаху на вбивство казахського журналіста оголошено підозри, фігуранти в міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні Нацполіції в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, у результаті комплексу оперативно-розшукових заходів і слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що до скоєння злочину причетні двоє іноземців, 33 і 36 років.

У повідомленні Київської міської прокуратури зазначено, що "двоє чоловіків, віком 33 та 36 років, ретельно спланувавши вбивство журналіста, що має в Україні статус біженця".

"Встановлено, що підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль. За потерпілим певний час спостерігали, вивчаючи його маршрути", - зазначають у генпрокуратурі.

Згідно з повідомленням, 18 червня, у день скоєння злочину, один із підозрюваних підійшов до автівки потерпілого, здійснив постріл, а його подільник спостерігав за ситуацією навколо будинку, після цього вони залишили місце злочину.

"Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови. Наразі їх оголошено в міжнародний розшук", - уточнюють у прокуратурі.

Голосіївський районний суд Києва заочно обрав двом громадянам Казахстану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо затримання підозрюваних.