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12:34 21.06.2024

Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження об'єктів нафтопереробної галузі РФ та інших важливих цілей

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Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження об'єктів нафтопереробної галузі РФ та інших важливих цілей

Сили оборони України в ніч на п'ятницю атакували безпілотними авіаційними комплексами Афіпський, Ільський, Краснодарський і Астраханський нафтопереробні заводи (РФ), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у п'ятницю.

Інформація про ураження ворожих цілей уточнюється.

Повідомляється також, що в ніч на п'ятницю "Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією".

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і припинити збройну агресію РФ проти України.

Також у Генштабі підтвердили інформацію про те, що "у ніч на 20 червня підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в Республіці Адигея".

Зазначено, що в районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого розпочалася пожежа. Підтверджується також ураження складу паливно-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження щонайменше однієї ємності з нафтопродуктами.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело, у ніч на п'ятницю Служба безпеки України спільно з ракетними військами і ВМС ЗСУ атакували полігон 167-го навчального центру в Єйську Краснодарського краю, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди", а потім уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський і Краснодарський.

"Цієї ночі СБУ провела дві успішні спецоперації... Спочатку в межах спільної реалізації з ракетними військами і ВМС ЗСУ "бавовна" була на полігоні 167-го навчального центру в н. п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів і проживають у казармах їх оператори", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, на полігоні зафіксовано серію вибухів із подальшою детонацією.

"Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ вразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський", - розповіло джерело.

Він пояснив, що це ключові заводи південного округу РФ, на яких, зокрема, виробляють мазут для кораблів Чорноморського флоту.

"Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачань мазуту - зробить її дорожчою і тривалішою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ", - додав співрозмовник агентства.

Теги: #атаки #рф #нпз

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