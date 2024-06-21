Події

10:36 21.06.2024

CEO Club заперечує наявність порушень у використанні головою ЦПК Шабуніним переданого йому автомобіля

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Закупівля авто з метою його подальшого передання для потреб військовослужбовця, голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна здійснювалася повністю коштом приватних донорів CEO Club, а Благодійний фонд "Паладини" взяв на себе організаційну діяльність із закупівлі й передання автомобіля, йдеться в заяві спільноти CEO Club.

"CEO Club та відповідні благодійники не мають жодних питань чи претензій до Віталія щодо використання ним автівки, оскільки за умовами передачі не було вказано, що машина буде використовуватися виключно у зоні бойових дій", - зазначила організація у зв'язку з інформацією про нібито підготовку Шабуніну підозри в незаконному використанні автомобіля.

CEO Club наголосив, що автомобіль передавали саме Шабуніну як військовослужбовцю, що є цілком припустимим із погляду чинного законодавства, і додав, що знає його як одного з найефективніших антикорупційних діячів країни та друга клубу.

Теги: #ceo_club #шабунін

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