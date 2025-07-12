Інтерфакс-Україна
Події
09:30 12.07.2025

Редакція ZN.UA виступила з заявою стосовно "тиску влади на голову ЦПК Віталія Шабуніна"

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Редакція ZN.UA виступила з заявою стосовно "тиску влади на голову ЦПК Віталія Шабуніна"
Фото: https://t.me/znua_live/

Редакція ZN.UA виступила з заявою стосовно обшуків та повідомлення про підозру очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

"Обшуки ДБР у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а також повідомлення йому про підозру — маркерна подія. Вона чітко окреслює лінію поведінки влади до і після атаки на Бюро економічної безпеки. Бо БЕБ, коли уряд, порушивши закон, цинічно відхилив кандидатуру обраного на прозорому конкурсі Олександра Цивінського, був першим. Шабунін став — другим", - йдеться у заяві редакції у її телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що до Шабуніна "є запитання". "Його стиль роботи подобається не всім, як, втім, і не всі можуть пред'явити суспільству такі результати своєї діяльності". Визнається, що у ситуації з отриманням військової зарплати "Шабунін вчинив неправильно. Якщо він не мав юридичної можливості не отримувати її — варто було спрямовувати ці кошти на підтримку фронту".

Так, Шабунін припускався помилок і в кадровому лобіюванні — не завжди обирав найкращих кандидатів. Як, наприклад, у випадку з нинішнім міністром оборони Рустемом Умеровим. "Тому все, що сьогодні відбувається довкола конкурсу на голову БЕБ, довкола Шабуніна (а ці події не випадково розгортаються паралельно) — не про БЕБ і не про Шабуніна. Це — про давнє, глибоко приховане бажання кількох змін корумпованої та непрофесійної влади розправитися з тими, кого раніше не могли знищити тільки через наявність діючої зовнішньої підтримки. Такою підтримкою був Вашингтон. Як основа для просування свободи слова, законності, боротьби з корупцією, прозорих виборів, побудови ефективності інституцій і рівності всіх перед законом".

"Сьогодні, коли ні громадянське суспільство, ні медіа більше не відчувають чіткої підтримки США, бо команді Дональда Трампа абсолютно байдуже до цінностей, які раніше були наріжними, влада в Україні нарешті дозволила собі бути собою. І всі ці люди просто стають тими, ким вони є насправді — хижаками. Яким відчинили дверцята клітки", - вважає редакція ZN.UA.

У заяві зазначається, що "це зачепить усіх — і незалежні медіа, і громадські організації, і всю антикорупційну вертикаль: НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК. Вони — наступні".

Теги: #обшуки #шабунін #підозра

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