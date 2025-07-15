Інтерфакс-Україна
Події
20:08 15.07.2025

ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

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ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід громадському активісту, голові Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну, "чим підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих кримінальних правопорушеннях", інформує Державне бюро розслідувань (ДБР) у телеграмі у вівторок увечері.

Зазначається, що суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. "Слідчим суддею встановлено, що пред’явлена підозра ДБР є обґрунтованою та підтверджена наявними у слідства доказами", - наголосили у ДБР.

Крім того, суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.

У повідомленні не вказується ім'я підозрюваного, проте з фабули справи випливає, що мовиться саме про Шабуніна.

Суд у вівторок обрав голові ЦПК Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня без електронного браслету.

Як повідомлялося, голову ЦПК Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн попри фактичну відсутність у військовій частині". Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома.

 

Теги: #суд #шабунін #дбр

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