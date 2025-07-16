Обшуки в квартирі матері пілота "Джуса" проводилися задля отримання доказів по справі Шабуніна - ДБР

Слідчі дії в квартирі матері Героя України льотчика Андрія Пільщикова "Джуса" в Харкові жодним чином не стосувалися матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів по справі громадського активіста та керівника ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна щодо ухилення від військової служби та шахрайства, зазначають в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до памʼяті загиблих Героїв", - зазначила речниця ДБР Тетяна Сапьян в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" щодо проведення обшуків в квартирі матері "Джуса" в Харкові.

Вона повідомила: "Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій".

За словами Сапьян, зокрема, 11 липня 2025 року відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував.

"Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду. Одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій військовослужбовець проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру - до ранку 10 липня", - поінформувала речниця ДБР.

"Хочу наголосити, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта. Бюро з повагою ставиться до кожного захисника України та шанує пам’ять полеглих Героїв. Жодна процесуальна дія не може принижувати їхню гідність чи знецінювати їхній подвиг", - підсумувала вона.

Раніше "Суспільне" з посиланням на матір пілота Лілію Авер'янову повідомило, що в квартирі Героя України Пільщикова слідчі ДБР провели обшук, пов'язаний зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

За її словами, слідчі прийшли з обшуками до квартири "Джуса" в Харкові 11 липня.

На момент дзвінка, як пише видання, жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", аби правоохоронці нічого не пошкодили. Ключі від квартири мала сусідка, то вона й відкрила двері.

"Мама "Джуса" розповідає, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, аби за квартирою хтось доглядав", - йдеться в повідомленні на сайті "Суспільного".