Директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні грошима ЗСУ на 6,8 млн грн

Правоохоронці повідомили директору приватного підприємства про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру директору приватного підприємства. Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

За даними слідства, у 2022 році фігурант уклав договір з однією з військових частин у Києві на постачання 1300 ноутбуків загальною вартістю понад 38,5 млн грн, призначених для потреб оборони.

"Під час виконання умов договору, підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволодів грошовими коштами військової частини шляхом завищення ціни комплектування ноутбуків на суму 6, 8 млн грн, що встановлені не були. Зазначену суму підозрюваний вивів за межі України", - повідомляють у прокуратурі.

Прокурори погодили клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.