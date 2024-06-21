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03:52 21.06.2024

QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ

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QR-код військово-облікового документа тепер можна пред'являти при перетині кордону - спікер ДПСУ

QR-код, який громадяни України отримують при оновленні військово-облікових даних, можна показувати на кордоні, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Як зазначив Демченко, Кабмін врегулював законодавство і тепер QR-код у мобільному додатку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом для пред'явлення на кордоні.

"Зокрема, це стосується і наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації із зазначенням підстав про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян" , - Наголосив спікер.

Демченко зазначив, що для запобігання використанню підроблених документів прикордонники, у разі потреби, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему "Оберіг". У разі невідповідності даних представники ДПСУ мають право відмовити громадянинові у перетині кордону на виїзд з України.

Раніше повідомлялося, що Кабмін 18 червня врегулював використання в електронному військово-обліковому документі відображення унікального електронного ідентифікатора у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код військово-облікового документа), встановив термін його дії та перелік відомостей, з яких складається QR-код, а так ж умови його використання.

Теги: #україна #кордон #qr_код #дпсу

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