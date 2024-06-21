Події

00:22 21.06.2024

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, із них 48 - на Покровському напрямку -

2 хв читати
На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, із них 48 - на Покровському напрямку -

Станом на 22:00 четверга кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 128, найгострішою ситуація була на Покровському та Куп'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку противник здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретине, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 бойових зіткнень тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 16 разів. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківки, Стельмахівки та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Перемога, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів атакували поблизу Шумів, Торецька та Нью-Йорка. Чотири бойові зіткнення завершилися, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку за день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників у районах Невського та Серебрянського лісу. Наразі тривають три бойові зіткнення поблизу Греківки та Невського.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Усі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Липців та Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.

"За наявною на цей момент інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА і два склади з боєприпасами. Також два автомобілі, бронемашину та дві артсистеми окупантів було пошкоджено", - йдеться у зведенні.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.

Теги: #україна #генштаб_всу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 21.06.2024
Глава МЗС України пояснив "відкликання" підписів під спільним комюніке Саміту миру

Глава МЗС України пояснив "відкликання" підписів під спільним комюніке Саміту миру

00:31 21.06.2024
Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

00:27 21.06.2024
Кулеба: у Пекіні уважно вивчають результати Саміту миру, переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

Кулеба: у Пекіні уважно вивчають результати Саміту миру, переконаний у продовженні розмови з Китаєм щодо припинення війни в Україні

00:16 21.06.2024
Окупанти за добу завдали двох ракетних і 36 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали двох ракетних і 36 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

00:06 21.06.2024
Кулеба: Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", попереду ще дуже важкий шлях

Кулеба: Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", попереду ще дуже важкий шлях

23:05 20.06.2024
Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

22:55 20.06.2024
Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

22:46 20.06.2024
Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

20:00 20.06.2024
Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку - ЗМІ

Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку - ЗМІ

19:26 20.06.2024
Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

ОСТАННЄ

Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot

Кулеба привітав рішення від Румунії та США щодо посилення української ППО і заявив, що буде ще більше систем і ракет для захисту України

СБУ та Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

У нелегальних схемах переправлення ухилянтів беруть участь і правоохоронці - Клименко

Глава МВС: Продовжуємо консультації з колегами з ЄС щодо можливості повернення українців, які нелегально перетнули кордон

Генсек НАТО вітає рішення Румунії надати Україні Patriot

Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

До ексголови ДМС, підозрюваного в заволодінні 88 млн грн, застосували запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави - САП

Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

У п'ятницю протягом 16 годин світло відключатимуть одночасно великій кількості споживачів - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА