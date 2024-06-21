На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, із них 48 - на Покровському напрямку -

Станом на 22:00 четверга кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 128, найгострішою ситуація була на Покровському та Куп'янському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку противник здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретине, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 бойових зіткнень тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 16 разів. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківки, Стельмахівки та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Перемога, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів атакували поблизу Шумів, Торецька та Нью-Йорка. Чотири бойові зіткнення завершилися, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку за день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників у районах Невського та Серебрянського лісу. Наразі тривають три бойові зіткнення поблизу Греківки та Невського.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Усі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Липців та Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.

"За наявною на цей момент інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА і два склади з боєприпасами. Також два автомобілі, бронемашину та дві артсистеми окупантів було пошкоджено", - йдеться у зведенні.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.