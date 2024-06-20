Встановлено 186 місць тримання росіянами українських військовополонених і 29 місць для цивільних - Координаційний штаб

Станом на сьогодні встановлено 186 місць тримання ворогом українських військовополонених і 29 місць, у яких катують і жорстоко поводяться з українцями, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

"Ми на сьогодні встановили 186 місць тримання наших військовополонених і 29 місць тримання, в яких катують і жорстоко поводяться з нашими громадянами. Говорячи про наших громадян, я маю на увазі дві категорії: військовополонені та цивільні", - сказав Усов на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України в четвер.

Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян. При цьому 90% українців, які повернулися, констатують факт жорстокого поводження з ними.

Усов зазначив, що в місцях, де тримають українських громадян, як правило, застосовують такі форми катувань, як: заподіяння ушкоджень за допомогою електрошокера, дерев'яних палиць, молотка, пластикової труби, арматури, ампутація пальців, вух, носа, завдання колотих та різаних ран, побиття руками й ногами, здійснення пострілів у кінцівки, ненадання медичної допомоги, імітація розстрілу, пригнічення, заливання води до рота через ганчірку, занурення голови в місткість із водою. Нерідкі випадки насильства сексуального характеру.

У Координаційному штабі додали, що всі перелічені факти вивчає Офіс генпрокурора.