Події

14:49 20.06.2024

Встановлено 186 місць тримання росіянами українських військовополонених і 29 місць для цивільних - Координаційний штаб

1 хв читати
Встановлено 186 місць тримання росіянами українських військовополонених і 29 місць для цивільних - Координаційний штаб

Станом на сьогодні встановлено 186 місць тримання ворогом українських військовополонених і 29 місць, у яких катують і жорстоко поводяться з українцями, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

"Ми на сьогодні встановили 186 місць тримання наших військовополонених і 29 місць тримання, в яких катують і жорстоко поводяться з нашими громадянами. Говорячи про наших громадян, я маю на увазі дві категорії: військовополонені та цивільні", - сказав Усов на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України в четвер.

Секретар наголосив, що на сьогодні вдалося повернути з російського полону 3 210 українських громадян. При цьому 90% українців, які повернулися, констатують факт жорстокого поводження з ними.

Усов зазначив, що в місцях, де тримають українських громадян, як правило, застосовують такі форми катувань, як: заподіяння ушкоджень за допомогою електрошокера, дерев'яних палиць, молотка, пластикової труби, арматури, ампутація пальців, вух, носа, завдання колотих та різаних ран, побиття руками й ногами, здійснення пострілів у кінцівки, ненадання медичної допомоги, імітація розстрілу, пригнічення, заливання води до рота через ганчірку, занурення голови в місткість із водою. Нерідкі випадки насильства сексуального характеру.

У Координаційному штабі додали, що всі перелічені факти вивчає Офіс генпрокурора.

 

Теги: #полонені #утримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:20 17.06.2024
У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

13:34 31.05.2024
Із російського полону вдалося повернути 75 осіб - Зеленський

Із російського полону вдалося повернути 75 осіб - Зеленський

19:07 07.04.2024
Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених під Кринками

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених під Кринками

21:04 08.03.2024
Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких тримають у російських в'язницях

Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких тримають у російських в'язницях

18:29 26.02.2024
Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

Ми маємо робити максимум, щоб повернути наших людей в Україну, - Зеленський

16:20 26.02.2024
Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

Розпочала роботу Міжнародна платформа зі звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб - омбудсмен

21:40 25.02.2024
Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

15:52 21.02.2024
Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

20:16 20.02.2024
На Харківщині військовополоненим надаватимуть одноразову адресну матдопомогу

На Харківщині військовополоненим надаватимуть одноразову адресну матдопомогу

11:41 20.02.2024
Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває публікацію стрічок новин на сайті у зв'язку з аварією у провайдера

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Кількість бойових зіткнень від початку доби вже зросла до 58, понад половина припала на краматорський і покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Румунія передасть Україні систему Patriot

Затримано та взято під варту співробітницю "Укрпошти", яка очолила поштове відділення під час окупації Ізюма, – прокуратура

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває публікацію стрічок новин на сайті у зв'язку з аварією у провайдера

Канада виділила CAD15 млн для добудови другої черги музею Голодомору

У Польщі автобус із 47 громадянами України з'їхав у кювет, відомо про вісьмох постраждалих - МЗС

До України повернуто 10 українських дітей з окупованих районів Донецької, Херсонської та Запорізької областей - омбудсмен

14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів, але місцями короткочасні дощі з грозами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА