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13:22 20.06.2024

У Польщі автобус із 47 громадянами України з'їхав у кювет, відомо про вісьмох постраждалих - МЗС

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У Польщі автобус із 47 громадянами України з'їхав у кювет, відомо про вісьмох постраждалих - МЗС

Біля 7:00 в четвер, 20 червня, автобус Київ-Варшава з 47 громадянами України з'їхав у кювет у с. Закренце в Польщі, відомо про вісьмох постраждалих, серед них один неповнолітній, ідеться в коментарі консульської представниці Вікторії Ші.

"За інформацією Комендатури поліції м. Красностав, станом на 11:00 відомо про вісьмох постраждалих (серед них один неповнолітній), які проходять медичне обстеження. Попередньо відсутня загроза їх життю та здоров'ю. Планується, що п'ятеро осіб будуть виписані до кінця дня", - зазначили в МЗС.

За попередньою інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, через що автобус зіткнувся з бар'єром.

Генеральне консульство України в Любліні з'ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим громадянам України.

Теги: #польща #дтп #українці

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