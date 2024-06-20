Події

13:02 20.06.2024

До України повернуто 10 українських дітей з окупованих районів Донецької, Херсонської та Запорізької областей - омбудсмен

1 хв читати
До України повернуто 10 українських дітей з окупованих районів Донецької, Херсонської та Запорізької областей - омбудсмен

Десятьох українських дітей, які разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей, повернуто на підконтрольну Україні територію, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нова влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці приймають рішення зашити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей", - написав Лубінець у телеграмі у четвер.

За його словами, ті, хто повернувся, вже відвідали український Центр захисту прав дитини, з ними поспілкувалася мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками або жертвами яких вони були.

"Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку", - розповів омбудсмен.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу допомогу.

Теги: #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 18.06.2024
ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

20:48 16.06.2024
Генпрокурор: Сподіваюся, що Саміт миру зміцнить зусилля світової спільноти в роботі з повернення цивільних і дітей, депортованих у РФ

Генпрокурор: Сподіваюся, що Саміт миру зміцнить зусилля світової спільноти в роботі з повернення цивільних і дітей, депортованих у РФ

14:58 13.06.2024
Генпрокурор: Розслідуємо 168 проваджень щодо примусової депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, розуміємо, що таких фактів більше

Генпрокурор: Розслідуємо 168 проваджень щодо примусової депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, розуміємо, що таких фактів більше

07:44 10.06.2024
В Україну вдалося повернути з РФ ще одну дитину

В Україну вдалося повернути з РФ ще одну дитину

07:32 07.06.2024
Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Україна повернула з окупації ще трьох дітей

21:20 05.06.2024
Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

Зеленський: Ми домовилися з Еміром Катару продовжити співпрацю в поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей

07:32 05.06.2024
Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

18:16 04.06.2024
Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

09:31 04.06.2024
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

07:13 04.06.2024
Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

ОСТАННЄ

Канада виділила CAD15 млн для добудови другої черги музею Голодомору

У Польщі автобус із 47 громадянами України з'їхав у кювет, відомо про вісьмох постраждалих - МЗС

14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів, але місцями короткочасні дощі з грозами

У Києві жінка осквернила могили захисників України, розпочато розслідування

У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

Обмеження енергоспоживання діятимуть по всій Україні до кінця доби - "Укренерго"

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА