До України повернуто 10 українських дітей з окупованих районів Донецької, Херсонської та Запорізької областей - омбудсмен

Десятьох українських дітей, які разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей, повернуто на підконтрольну Україні територію, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нова влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці приймають рішення зашити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей", - написав Лубінець у телеграмі у четвер.

За його словами, ті, хто повернувся, вже відвідали український Центр захисту прав дитини, з ними поспілкувалася мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками або жертвами яких вони були.

"Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку", - розповів омбудсмен.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу допомогу.