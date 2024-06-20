Події

12:23 20.06.2024

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів, але місцями короткочасні дощі з грозами

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Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів, але місцями короткочасні дощі з грозами

У більшості областей України в п'ятницю, 21 червня, без опадів, лише вночі на крайньому сході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 22-27°, на Закарпатті до 30°.

У Києві 21 червня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура вдень 21 червня була 32,8° у 1891 р., а найнижча вночі 7,6° у 1925 р.

У суботу, 22 червня, в Україні також переважно без опадів, проте вдень у західних, Житомирській, місцями Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні й заході країни до 19°; вдень 25-30°, у західних областях 28-33°.

У Києві 22 червня без опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Теги: #прогноз #погода

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