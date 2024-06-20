Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

Закон про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе"/RLAH) набув чинності, але не введений у дію, тому що рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу ЄС ще не ухвалено, повідомила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) у четвер.

"Закон вводиться в дію з дня, визначеного Україною та ЄС у рішенні Комітету асоціації ЄС-Україна в торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу. Наразі ця дата не визначена", - ідеться в повідомленні НКЕК у фейсбуці.

Зазначено, що наступним етапом роботи для команди, яка працює над приєднанням України до RLAH, стане оцінка законодавства України на його відповідність праву ЄС з боку Європейської комісії, далі - підготовка відповідного рішення Комітету Асоціації ЄС-Україна.

Крім того, НКЕК працюватиме над розробленням і затвердженням підзаконних актів, які є необхідною складовою виконання Україною зобов'язань щодо повної імплементації актів ЄС щодо роумінгу. Одним з таких документів буде регламент політики добросовісного користування RLAH.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу" наділяє НКРЕКП ексклюзивними повноваженнями щодо регулювання послуг роумінгу та встановлення детальних правил застосування "Роумінг як вдома" в Україні та визначає ключові принципи надання та отримання послуг "Роумінг як вдома" в спільній роумінговій зоні Україна-ЄС.

Президент найбільшого в Україні оператора мобільного зв'язку "Київстар" Олександр Комаров в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що компанія готова до впровадження RLAH і технологічно готується приєднатися до єдиної роумінгової зони. Водночас він зазначив, що внаслідок змін ставок вхідного міжнародного інтерконекту українська телеком-галузь може втратити близько $100 млн валютної виручки на рік.

Про те, що впровадження єдиної роумінгової зони вплине в частині, що стосується транзиту і термінації міжнародного трафіку, вплине в бік зменшення доходів, заявляв і гендиректор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Як відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу" у другому читанні 22 травня 2024 року, президент Володимир Зеленський підписав документ 7 червня, 9 червня його було опубліковано.