Події

11:10 20.06.2024

Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

2 хв читати
Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

Закон про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе"/RLAH) набув чинності, але не введений у дію, тому що рішення про надання Україні режиму внутрішнього ринку для роумінгу ЄС ще не ухвалено, повідомила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) у четвер.

"Закон вводиться в дію з дня, визначеного Україною та ЄС у рішенні Комітету асоціації ЄС-Україна в торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу. Наразі ця дата не визначена", - ідеться в повідомленні НКЕК у фейсбуці.

Зазначено, що наступним етапом роботи для команди, яка працює над приєднанням України до RLAH, стане оцінка законодавства України на його відповідність праву ЄС з боку Європейської комісії, далі - підготовка відповідного рішення Комітету Асоціації ЄС-Україна.

Крім того, НКЕК працюватиме над розробленням і затвердженням підзаконних актів, які є необхідною складовою виконання Україною зобов'язань щодо повної імплементації актів ЄС щодо роумінгу. Одним з таких документів буде регламент політики добросовісного користування RLAH.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу" наділяє НКРЕКП ексклюзивними повноваженнями щодо регулювання послуг роумінгу та встановлення детальних правил застосування "Роумінг як вдома" в Україні та визначає ключові принципи надання та отримання послуг "Роумінг як вдома" в спільній роумінговій зоні Україна-ЄС.

Президент найбільшого в Україні оператора мобільного зв'язку "Київстар" Олександр Комаров в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що компанія готова до впровадження RLAH і технологічно готується приєднатися до єдиної роумінгової зони. Водночас він зазначив, що внаслідок змін ставок вхідного міжнародного інтерконекту українська телеком-галузь може втратити близько $100 млн валютної виручки на рік.

Про те, що впровадження єдиної роумінгової зони вплине в частині, що стосується транзиту і термінації міжнародного трафіку, вплине в бік зменшення доходів, заявляв і гендиректор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Як відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу" у другому читанні 22 травня 2024 року, президент Володимир Зеленський підписав документ 7 червня, 9 червня його було опубліковано.

Теги: #закон #єс #роумінг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 20.06.2024
ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

01:21 20.06.2024
Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

21:58 19.06.2024
Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

21:40 19.06.2024
Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

18:17 19.06.2024
Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

18:12 19.06.2024
Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

11:27 19.06.2024
Зеленський підписав закон про запровадження штрафів до 2 700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру в інтернеті

Зеленський підписав закон про запровадження штрафів до 2 700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру в інтернеті

20:25 18.06.2024
ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

20:15 18.06.2024
Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

13:15 18.06.2024
ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

"Укренерго" через удари РФ по енергетиці посилила обмеження е/е з 11:00

РФ вночі завдала масованого удару по об'єктах енергоінфраструктури - "Укренерго"

ОСТАННЄ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

Від півночі на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, 22 з них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

Міноборони запускає чат-бот "Армія+"

"Укренерго" через удари РФ по енергетиці посилила обмеження е/е з 11:00

Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

У центрі, на півдні й сході України в четвер очікуються град і шквали

Під обстрілами окупантів у середу загинули два мирні жителі Донеччини, четверо поранені - ОВА

Унаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено високовольтні ЛЕП Броварського району Київської області - ДТЕК

Підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо спроб зриву цього саміту - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА