Події

09:05 20.06.2024

Підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо спроб зриву цього саміту - Єрмак

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Підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо спроб зриву цього саміту - Єрмак

Підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву цього саміту, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Підготовка до другого Саміту миру триває. Також ми вже знаємо про плани ворога щодо спроб зриву цього саміту. Росіян засмучує підтримка України на Заході та серед країн Глобального Півдня. Втім, реальність така, що справедливий мир згідно зі Статутом ООН все одно переможе намагання ворога змінити світовий порядок і правила гри. Їх доведеться прийняти", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #саміт_миру #підготовка #другий

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