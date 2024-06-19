Події

18:17 19.06.2024

Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

2 хв читати
Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

Кожна країна Веймарського трикутника (Німеччина, Франція, Польща) надає Україні суттєву технічну та експертну допомогу на шляху до членства в Європейському Союзі, зазначає віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогодні міністри підтвердили, що ми переходимо на новий етап нашого руху до членства в Євросоюзі. Важливо, що цей візит відбувається менш ніж за один тиждень до першої міжурядової конференції (відбудеться 25 червня в Люксембурзі – ІФ-У), перед якою відбуватимуться засідання міністрів європейських справ, де розглядатимуться питання реформ в Україні та інституцій, які функціонують у рамках реформ, що проводяться до початку переговорів", - сказала Стефанішина на пресбрифінгу в Києві в середу за результатами другого засідання у форматі Веймарський трикутник плюс Україна.

За її словами, польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка та державна міністерка Німеччини у справах Європи Анна Лурманн, окрім засідання, що відбулося, виявили бажання зустрітися з представниками українського громадянського суспільства та керівниками антикорупційних органів.

Стефанішина наголосила, що кожна країна Веймарського трикутника надає Україні суттєву технічну та експертну допомогу на шляху до членства в ЄС.

У свою чергу Лурманн зазначила, що Україна, незважаючи на російську агресію, в останній рік провела низку важливих реформ у сфері протидії корупції, судочинства та свободи медіа.

Зі свого боку Шлапка зазначив, що Україна виконала всі рекомендації Європейської комісії, і настав час переходити до формального процесу переговорів про членство. Він наголосив, що на шляху реформ для вступу до ЄС Україна отримуватиме всебічну підтримку від Польщі.

Шлапка також зазначив, що процес приєднання до Євросоюзу надає великі можливості для змін в Україні у різних сферах, зокрема верховенства права та вільних медіа.

Теги: #україна #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 19.06.2024
Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

01:03 19.06.2024
Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

23:13 18.06.2024
Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

22:57 18.06.2024
Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

13:15 18.06.2024
ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

11:17 18.06.2024
ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

05:06 18.06.2024
Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

03:37 18.06.2024
Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

02:34 18.06.2024
Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

01:45 18.06.2024
Мішель: Лідери ЄС провели попереднє обговорення кандидатів на керівні посади ЄС. Остаточне рішення буде наступного тижня

Мішель: Лідери ЄС провели попереднє обговорення кандидатів на керівні посади ЄС. Остаточне рішення буде наступного тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

КС визнав конституційним застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час дії воєнного стану

Графіки відключень е/е 20 червня діятимуть цілодобово - "Укренерго"

Окупанти вдарили по околиці Харкова, наслідки уточнюються - мер

ОСТАННЄ

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

Мінвідновлення веде переговори з ЄБРР про виділення понад EUR400 млн для "Укрпошти" та "Укрзалізниці"

Єрмак обговорив із радником з питань нацбезпеки прем'єра Індії результати Саміту миру

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - джерело

Повноваження військової поліції поширюватимуться лише на військовослужбовців ЗСУ - Іонушас

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

Ідею формування під егідою ООН спецсил для Сектора Гази обговорюють США, Ізраїль і деякі арабські країни - ЗМІ

КС визнав конституційним застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час дії воєнного стану

ІCC Ukraine і БЕБ підписали меморандум про спільну протидію економічним злочинам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА