За держдопомогу на купівлю книжок можна буде придбати лише україномовні видання українських видавництв - директорка УІК

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що за кошти державної допомоги на купівлю книжок можна буде придбати лише україномовні видання українських видавництв у всіх форматах.

"Придбати можна буде лише видання українських видавництв у всіх форматах і лише українською мовою", - сказала Коваль у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо термінів затвердження відповідної постанови уряду для запуску програми, директорка УІК заявила, що проєкти нормативних документів поки що перебувають на узгодженні всіма сторонами процесу.

Раніше Коваль заявила, що на цю програму в державному бюджеті передбачено 370 млн грн.

Як повідомлялося, 18 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг". Закон передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книжок, реалізація якої має розпочатися з 1 липня 2024 року. Сума державної допомоги становитиме 908 грн, а витратити ці гроші на книжки можна буде за допомогою застосунку "Дія".