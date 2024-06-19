Понад 100 транспортних засобів і близько 800 російських військових залишили базу поблизу Фінляндії і вирушили в Україну - ЗМІ

Щонайменше третину особового складу і техніки з російської північної військової бази Алакуртті поблизу Фінляндії відправлено в Україну, повідомляє фінське видання Yle.

"Супутникові зображення, отримані Yle, показують, що більшу частину військового обладнання на російській військовій базі Алакуртті поблизу кордону з Фінляндією було вивезено", - йдеться в повідомленні Yle.

Зазначається, що з середини травня понад сто транспортних засобів, зокрема десятки БТРів, залишили Алакуртті. Цього достатньо для комплектування батальйону, до складу якого входять близько 800 рядових і офіцерів. "Це свідчить, що близько третини з 2000 військових, дислокованих на базі, залишили її протягом цього часу", - пише видання.

Опитаний виданням військовий експерт припускає, що "їх перемістили потягом в Україну". "З огляду на супутникові знімки та публічно наявну навесні інформацію, Алакуртті залишалася єдиною військовою базою поблизу Фінляндії, яка досі не надіслала повний бойовий підрозділ на війну в Україну", - зазначає видання.