Події

14:24 19.06.2024

Військово-облікові документи через "Резерв+" згенерували 500 тис. громадян - Міноборони

1 хв читати
Військово-облікові документи через "Резерв+" згенерували 500 тис. громадян - Міноборони
Фото: Міноборони України

Військово-облікові документи через застосунок "Резерв+" згенерували онлайн уже 500 тис. військовозобов'язаних, повідомляє Міністерство оборони України в телеграм-каналі в середу.

Зазначено, що це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.

"Щоб отримати документ у ТЦК, громадянам потрібно до п’яти робочих днів. Через "Резерв+" ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави", - зазначила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко, слова якої наводить пресслужба Міноборони.

Раніше повідомлялося, що з 18 червня року в застосунку "Резерв+" запрацював QR-код і став доступним електронний військово-обліковий документ, що має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Теги: #резерв #військовозобовязані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 18.06.2024
У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

15:48 06.06.2024
Дані оновили близько 15% військовозобов'язаних, призовників і резервістів - Міноборони

Дані оновили близько 15% військовозобов'язаних, призовників і резервістів - Міноборони

19:53 05.06.2024
QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

11:13 04.06.2024
Через "Резерв+" оновили свої дані майже 190 тис. жінок - Міноборони України

Через "Резерв+" оновили свої дані майже 190 тис. жінок - Міноборони України

10:16 30.05.2024
Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набуття чинності закону

Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набуття чинності закону

21:02 28.05.2024
Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

14:52 27.05.2024
Понад 14 тис. військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах оновили свої дані через "Резерв+"

Понад 14 тис. військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах оновили свої дані через "Резерв+"

17:11 23.05.2024
Голова Нацполіції: Військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку ТЦК, поліція туди й доправить, а під час спроби втекти від поліцейського може застосовуватися сила

Голова Нацполіції: Військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку ТЦК, поліція туди й доправить, а під час спроби втекти від поліцейського може застосовуватися сила

16:31 23.05.2024
Голова Нацполіції про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність

Голова Нацполіції про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність

12:41 23.05.2024
Прикордонники не беруть до уваги застосунок "Резерв+" під час перетину кордону

Прикордонники не беруть до уваги застосунок "Резерв+" під час перетину кордону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі

ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - джерело

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку Сили оборони від початку доби відбили 18 атак, чотири бої тривають

ГУР МО України ідентифікувало вбивць чотирьох українських військовополонених

На Чернігівщині внаслідок скидання вибухівки на житловий будинок поранено місцевого жителя

Точицький: У нас є сигнали від різних держав про намір приєднатися до комюніке Саміту миру

Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

Україна та ЄС завершили роботу над текстом угоди про безпекові гарантії

Завершилося понад трирічне головування України в Дунайській комісії - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА