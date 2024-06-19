Точицький: У нас є сигнали від різних держав про намір приєднатися до комюніке Саміту миру

Фото: David Tesinsky

Україна отримує нові сигнали від різних держав світу, і тих, які брали участь у першому Саміті миру, але не підтримали підсумкового документа, і тих, які не були у Швейцарії, про намір приєднатися до комюніке саміту, заявив заступник глави Офісу президента Микола Точицький.

"У кожної країни-учасниці (першого Саміту миру - ІФ-У) або серед тих країн, які не доїхали з тих чи інших причин, є свої внутрішні процедури щодо приєднання до тих чи інших документів. Тому сигнали в нас є", - розповів Точицький в ефірі телемарафону.

За його словами, "хтось має пройти додаткові внутрішні процедури, як-от узгодження остаточного тексту документа, хтось каже, що працює над тим, щоб приєднатися (до комюніке - ІФ-У)".

"Порушення Росією основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН - це загроза для всього світу. Тому сподіваємося, що країн, націй і політиків, які виступають за мир, буде більше", - заявив він, додавши, що команда Офісу президента України працює над тим, щоб наступний саміт був не менш успішним.

Як повідомлялося, 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше зі списку країн, які підтримали комюніке, були виключені Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке долучилася держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.