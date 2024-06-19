Події

14:22 19.06.2024

Точицький: У нас є сигнали від різних держав про намір приєднатися до комюніке Саміту миру

2 хв читати
Точицький: У нас є сигнали від різних держав про намір приєднатися до комюніке Саміту миру
Фото: David Tesinsky

Україна отримує нові сигнали від різних держав світу, і тих, які брали участь у першому Саміті миру, але не підтримали підсумкового документа, і тих, які не були у Швейцарії, про намір приєднатися до комюніке саміту, заявив заступник глави Офісу президента Микола Точицький.

"У кожної країни-учасниці (першого Саміту миру - ІФ-У) або серед тих країн, які не доїхали з тих чи інших причин, є свої внутрішні процедури щодо приєднання до тих чи інших документів. Тому сигнали в нас є", - розповів Точицький в ефірі телемарафону.

За його словами, "хтось має пройти додаткові внутрішні процедури, як-от узгодження остаточного тексту документа, хтось каже, що працює над тим, щоб приєднатися (до комюніке - ІФ-У)".

"Порушення Росією основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН - це загроза для всього світу. Тому сподіваємося, що країн, націй і політиків, які виступають за мир, буде більше", - заявив він, додавши, що команда Офісу президента України працює над тим, щоб наступний саміт був не менш успішним.

Як повідомлялося, 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше зі списку країн, які підтримали комюніке, були виключені Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке долучилася держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.

Теги: #саміт_миру #комюніке #точицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 19.06.2024
Організація американських держав приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, Руанда відкликала підпис

Організація американських держав приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, Руанда відкликала підпис

10:40 19.06.2024
Держава Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Глобального саміту миру - Зеленський

Держава Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Глобального саміту миру - Зеленський

17:40 18.06.2024
Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

22:48 17.06.2024
Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

19:38 17.06.2024
Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

18:23 17.06.2024
За підсумками швейцарського саміту створять Action plan імплементації Формули миру - Свириденко

За підсумками швейцарського саміту створять Action plan імплементації Формули миру - Свириденко

01:38 17.06.2024
Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Глобального саміту миру в Швейцарії

Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Глобального саміту миру в Швейцарії

00:20 17.06.2024
У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

18:01 16.06.2024
Присутність РФ на другому Саміті свідчитиме про те, що вони вирішили закінчити війну, - Зеленський

Присутність РФ на другому Саміті свідчитиме про те, що вони вирішили закінчити війну, - Зеленський

17:23 16.06.2024
На Саміті миру багато країн хотіли залучення представників РФ, але більшість не хоче їм навіть потиснути руку - Зеленський

На Саміті миру багато країн хотіли залучення представників РФ, але більшість не хоче їм навіть потиснути руку - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі

ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - джерело

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку Сили оборони від початку доби відбили 18 атак, чотири бої тривають

ГУР МО України ідентифікувало вбивць чотирьох українських військовополонених

На Чернігівщині внаслідок скидання вибухівки на житловий будинок поранено місцевого жителя

Військово-облікові документи через "Резерв+" згенерували 500 тис. громадян - Міноборони

Передані США F-16 будуть розміщені в Україні - Салліван

Україна та ЄС завершили роботу над текстом угоди про безпекові гарантії

Завершилося понад трирічне головування України в Дунайській комісії - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА