Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів

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Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв.

"Питання конкурсів зараз законодавством не передбачено, я його обходити не буду. Але з точки зору розгляду тих кандидатів-науковців, які навчені, звісно, я буду тільки вдячний", - сказав Точицький на комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу в Києві.

В той же час він звернувся до спільнот музеїв і заповідників щодо внесення ними пропозицій стосовно кандидатів на призначення, і міністерство буде їх розглядати.