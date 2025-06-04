Інтерфакс-Україна
Події
18:35 04.06.2025

Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів

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Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв.

"Питання конкурсів зараз законодавством не передбачено, я його обходити не буду. Але з точки зору розгляду тих кандидатів-науковців, які навчені, звісно, я буду тільки вдячний", - сказав Точицький на комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу в Києві.

В той же час він звернувся до спільнот музеїв і заповідників щодо внесення ними пропозицій стосовно кандидатів на призначення, і міністерство буде їх розглядати.

Теги: #мкск #точицький

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