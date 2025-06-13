Інтерфакс-Україна
Події
13:00 13.06.2025

Точицький представив Осіпова: разом із сильною командою Держкіно ми починаємо новий етап розвитку українського кінематографа

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Міністр культури та стратегічних комунікацій Украйни Микола Точицький представив колективу Державного агентства України з питань кіно нового голову Андрія Осіпова.

"Сьогодні представив колективу Державного агентства України з питань кіно нового голову — Андрія Осіпова. Упевнений, що разом із сильною командою Держкіно, ми починаємо новий, якісний етап розвитку українського кінематографа. Знаю Андрія не один рік — як продюсера та керівника Одеської кіностудії, як людину справи. Ще до його призначення я бачив, як він системно працює та досягає конкретних результатів", - написав Точицький в мережі Facebook.

За його словами, Держкіно — одна із важливих інституцій для української культури. 

"І моє завдання — бути союзником для цього колективу, зокрема й на міжнародному рівні. Команді Держкіно дякую за те, що зберегли інституцію, попри непрості часи. Пану Андрію довірили непросту, але дуже важливу місію. Вірю, що вистачить досвіду, рішучості та серця, щоб повести за собою задля нової якості українського кіно", - додав міністр.

Як повідомлялося, 30 травня Кабінет міністрів призначив продюсера та керівника Одеської кіностудії Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.

5 липня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Марини Кудерчук з посади голови Держкіно. Виконання обов'язків голови було тимчасово покладено на Юлію Шевчук.

Теги: #осіпов_андрій #точицький

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