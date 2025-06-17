Інтерфакс-Україна
Події
17:17 17.06.2025

Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

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Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій Украйни Микола Точицький заявляє про недооцінення важливості сфери культури. 

"Дійсно, сприйняття культури в Україні, і повірте мені, не лише в Україні, це десь на рівні "міністр дістань квиточок". Не лише в суспільстві, але й в уряді всі так сприймають, що це продукт, який сам по собі народжується, не розуміють, що це є вкладення енергії, зусиль, креативності", - сказав він на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" у вівторок в Києві.

Міністр підкреслив, що в Україні на сьогодні 30% приріст креативних індустрій під час війни.

"Це говорить про те, що це є основа самоусвідомлення, це є критичне мислення - те, яке було як у фінів, як у всіх північних країн", - додав він, реагуючи на тезу модератора дискусії щодо політики Фінляндії у 70-80 роках.

Теги: #культура #точицький

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